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    قائد البحرية في حرس الثورة: اليوم لا نودع قائد الامة بل نجدد ولاءنا لمبادئه وثباته وإيمانه وللطريق الممتد من صدره إلى آفاق المستقبل المشرقة

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