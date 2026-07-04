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    نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية: مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية

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