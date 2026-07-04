المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: لا يمكن النظر إلى مراسم تشييع القائد الشهيد على أنها مجرد مراسم عزاء بل إنها تحولت إلى حدث ذي أبعاد سياسية واجتماعية وإقليمية