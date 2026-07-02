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    مجمع ناصر الطبي: شهيدان و7 جرحى بقصف الاحتلال الاسرائيلي لخيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع

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