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    رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: هناك محاولات لإدخال لبنان في نفق السياسات الأميركية وإملاءات العدو

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