غريب آبادي التقى برئيس الوزراء القطري وتم بحث تسريع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لا سيما فيما يتعلق بلبنان

التقى نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية وكبير مفاوضي ايران كاظم غريب آبادي، الذي وصل إلى قطر على رأس وفد ضمّ ممثلين عن وزارة الخارجية والبنك المركزي ووزارة الجهاد الزراعي، صباح اليوم، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وأجرى معه محادثات.

وفي هذا اللقاء، الذي حضره أيضاً سفير ايران لدى الدوحةعلي صالح آبادي، ونائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والدبلوماسية حميد قنبري، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية تنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المفروضة، والتحديات والعقبات التي تعترض سبيل تنفيذها. كما تمّ بحث استراتيجيات تسريع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما فيما يتعلق بلبنان، وإزالة العقبات القائمة، وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أنه عقب هذا الاجتماع، عُقد اجتماع ثلاثي لكبار المفاوضين من إيران وقطر وباكستان لمراجعة عملية تنفيذ مذكرة التفاهم.

وفي حديثٍ مع الصحفيين في ختام هذه الاجتماعات، أوضح آبادي، القضايا التي طُرحت خلال الاجتماعات المذكورة، قائلاً: “تركز محادثات اليوم على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم”.

وفيما يتعلق ببدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، صرّح غريب آبادي قائلاً: “تم تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ التفاهم والتفاوض على اتفاق نهائي، لكن المفاوضات بهذه الصيغة لم تبدأ بعد”. وأضاف أن المشاورات جارية عبر وسطاء لتحديد زمان ومكان المفاوضات في إطار فرق العمل هذه، وإذا ما توفرت الشروط اللازمة، فستبدأ المفاوضات بهذه الصيغة.