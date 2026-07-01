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    لبنان

    الاحتلال الإسرائيلي يقيم بوابتي عبور في الناقورة وسط إجراءات لتشديد السيطرة على المنطقة المحتلة

      أفاد مراسل المنار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتخاذ إجراءات ميدانية في المنطقة التي تحتلها جنوبي لبنان، في إطار التدابير التي تنفذها لحماية قواتها بعد ما تصفه بـ”الأحداث الصعبة” التي تتعرض لها يوميًا، وكذلك في سياق تقييد حرية حركة قوات “اليونيفيل”.

      وفي هذا الإطار، أقامت قوات الاحتلال بوابة عبور عند نقطة تموضعها على طريق إسكندرونة، وأخرى قرب فندق Reve De La Mer في الناقورة.

      وكانت مصادر إعلامية قد تداولت صباحًا معلومات عن قيام قوات الاحتلال بتثبيت بوابات مماثلة على طول الخط الفاصل بين ما يُعرف بـ”المنطقة الصفراء” والقرى الواقعة خارجها.

      إلا أن مصادر أمنية مواكبة نفت هذه المعطيات، مؤكدة أنه لم يُلاحظ إنشاء بوابات مماثلة على امتداد الخط الفاصل، ولا سيما أن قوات الاحتلال سبق أن قطعت، جزئيًا أو كليًا، العديد من الطرق الفاصلة بين المنطقتين بفعل الغارات التي شنها الطيران الحربي.

      المصدر: موقع المنار

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