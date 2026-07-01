مفرزة استقصاء بيروت توقف متورّطًا بسرقة درّاجات آليّة وحقائب في محلة الكولا

صـدر عـــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

“في إطار المتابعة المكثفة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط أحد الأشخاص المشتبه بتورّطهم في عمليات سرقة.

ونتيجة عمليات الرّصد والتّعقّب، تمكّنت المفرزة من نصب كمين محكم له في محلة الكولا، أسفر عن توقيفه، ويدعى: -ي. ك. (مواليد عام 2002، مكتوم القيد).

وتبيّن أنه أقدم بتاريخ سابق على سرقة دراجة آلية من محلة الجميزة، فجرى تسليمه إلى القطعة المعنية لاستكمال التحقيق. وقد حضر صاحب الدراجة المسروقة واتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقه.

وبمتابعة التحقيقات، رُصد له مقطع فيديو جرى تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي يُظهر قيامه بسرقة حقيبة في محلة رأس النبع، كما رُصد له فيديو آخر يوثّق قيامه بسرقة دراجة آلية ثانية في محلة طريق المطار.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام