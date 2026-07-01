الأربعاء   
   01 07 2026   
   16 محرم 1448   
   بيروت 11:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    فلسطين المحتلة: طيران الاحتلال يشن غارة قرب متنزه بلدية غزة ووقوع اصابات

      مواضيع ذات صلة

      العدو يواصل اعتداءاته جنوباً ويكثّف أعمال التفجير والتجريف في القرى الحدودية

      العدو يواصل اعتداءاته جنوباً ويكثّف أعمال التفجير والتجريف في القرى الحدودية

      كركي: دعم القطاع الاستشفائي مستمرّ

      كركي: دعم القطاع الاستشفائي مستمرّ

      آخر التطورات في قطاع غزة

      آخر التطورات في قطاع غزة