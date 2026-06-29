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    لبنان

    هيئة علماء المسلمين في لبنان: نرفض الاتفاق بين الدولة والكيان الإسرائيلي وندعو مجلس النواب إلى اسقاطه

      أعلنت هيئة علماء المسلمين في لبنان بعد الاطلاع على بنود إطار الاتفاق بين الدولة اللبنانية والكيان الصهيوني وفق ما تم نشره في وسائل الإعلام، رفضها لأي اتفاق يتضمن اعترافا بشرعية الكيان الصهيوني الذي يحتل فلسطين والجولان وجزءا كبيرًا من الجنوب العزيز.

      كما شددت في بيان على رفض أي اتفاق يمهّد لتطبيع العلاقات مع هذا الكيان الغاصب، ولا يتضمن وقفا فوريا للعدوان وانسحابا شاملا من كل لبنان، ويتضمن إقرار وصاية خارجية على الدولة اللبنانية.

      كما ودعت الهيئة المجلس النيابي إلى رفض هذا الإطار وإسقاطه، وإلى مؤتمر وطني جامع برعاية رئيس الجمهورية للبحث في السبل التي تضمن إنهاء كل احتلال وكل وصاية خارجية وتحقيق السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.

      المصدر: موقع المنار

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