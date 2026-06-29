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    لبنان

    محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة

      تمكن سجينان في نظارة قصر العدل في زحلة، أحدهما لبناني وآخر سوري عند الأولى من بعد منتصف الليل من نشر قفل باب زنزانتهما وخلعه، ثم اعتديا على عنصرين من قوى الأمن الداخلي وكبّلاهما واستوليا على مفاتيح الزنزانات الأخرى، وعددها 10، وتمكنا من فتحها في محاولة لإجبار باقي السجناء على الفرار ومساعدتهم. إلا أن معظم السجناء لم يتجاوبوا مع هذه المحاولة ولم ينخرطوا في خطة الهروب.

      سرعان ما تحركت القوى الأمنية، بمؤازرة عناصر من فرع المعلومات والشرطة القضائية واستقصاء البقاع، بالاضافة إلى تعزيزات كبيرة من فوج التدخل السريع في قوى الأمن الداخلي فتمت استعادة زمام الأمور وضبط الوضع بالكامل داخل النظارة، دون أن يتمكن أي من السجناء من الخروج من حرمها.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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