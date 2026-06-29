النائب حمادة: لبنان بقيامة المقاومة ولن نسمح بجرّ البلاد إلى الفتنة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن لبنان مدين بصموده وثباته لتضحيات المقاومين والشهداء، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز الثوابت الوطنية والسيادية من شأنها إدخال البلاد في مرحلة خطيرة.

وفي كلمة له خلال الاحتفال التأبيني للشهيد الدكتور محمد البزال في بلدة البزالية، شدد حمادة على أن المقاومة شكّلت على مدى العقود الماضية عنصر القوة الأساسي في مواجهة الاحتلال والمشاريع التي تستهدف لبنان والمنطقة.

وانتقد حمادة ما يُطرح من أطر واتفاقات سياسية، معتبراً أنها تتجاوز الدستور والميثاق الوطني وتستدعي نقاشاً وطنياً شاملاً حول مستقبل البلاد، محمّلاً السلطة مسؤولية الخيارات التي تُتخذ في هذه المرحلة.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي فشل، رغم ما يمتلكه من إمكانات عسكرية وسياسية، في تحقيق أهدافه أو كسر إرادة اللبنانيين، مشدداً على أن المقاومة ستبقى حاضرة في معادلة الدفاع عن لبنان وسيادته.

وختم بالتأكيد على رفض أي محاولة لجرّ البلاد نحو الفتنة أو الحرب الأهلية، مشدداً على التمسك بالوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي في مواجهة التحديات الراهنة.