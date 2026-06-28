رئيس بلدية فرون: مسيّرة تابعة للعدو الاسرائيلي أقدمت على استهداف منطقة مفتوحة بالقرب من منازل سكنية مأهولة في أول خرق لإطلاق النار داخل البلدة منذ سريان وقف إطلاق النار ما شكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة المدنيين وأثار حالة من القلق بين الأهالي