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   13 محرم 1448   
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    رئيس بلدية فرون: مسيّرة تابعة للعدو الاسرائيلي أقدمت على استهداف منطقة مفتوحة بالقرب من منازل سكنية مأهولة في أول خرق لإطلاق النار داخل البلدة منذ سريان وقف إطلاق النار ما شكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة المدنيين وأثار حالة من القلق بين الأهالي

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      وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي

      رئيس بلدية فرون: هذه الاعتداءات والخروقات تشكل انتهاكًا خطيرًا وتستوجب تحركًا عاجلًا من الدولة اللبنانية والجهات المختصة لمتابعة هذه التطورات مع الجهات الدولية المعنية ووضع حد لهذه الممارسات

      رئيس بلدية فرون: هذه الاعتداءات والخروقات تشكل انتهاكًا خطيرًا وتستوجب تحركًا عاجلًا من الدولة اللبنانية والجهات المختصة لمتابعة هذه التطورات مع الجهات الدولية المعنية ووضع حد لهذه الممارسات