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    القناة 12 الصهيونية: السلطة في لبنان أعطت “إسرائيل” الموافقة على حرية العمل داخل “الخط الأصفر”

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