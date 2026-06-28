حركة مواطنون ومواطنات: وفد السلطة في لبنان وقّع على نصّ وضعته الولايات المتحدة لتعوّض من خلاله لـ”إسرائيل” عن الإحراج الناجم عن قرار ترامب تجميد الحرب على إيران وعن إقصائها من ساحة التفاوض الرئيسية إنما على حساب اللبنانيين