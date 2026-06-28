التجمع الإسلامي للمهندسين: “الإطار الثلاثي” تجاوز لحق اللبنانيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم ومساس بالسيادة الوطنية

اعلن التجمع الإسلامي للمهندسين انه ينظر ببالغ الخطورة إلى ما أُعلن أخيرًا تحت مسمى «الإطار الثلاثي» بين الولايات المتحدة الأميركية والعدو الإسرائيلي والجمهورية اللبنانية، لما ينطوي عليه من تجاوزٍ لحق اللبنانيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، ومن مساسٍ بمبدأ السيادة الوطنية الذي يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع لبناء الدولة واستقرارها.

واكد أن مستقبل لبنان لا يُرسم عبر تفاهمات تُصاغ خارج إرادته الوطنية أو تحت وطأة الضغوط، بل وفق ما يحفظ سيادته الكاملة، ووحدة أراضيه، وحقوقه الوطنية الثابتة.

كما اكد أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية أو اقتصادية، بل هي فعلٌ سيادي يرتبط بحق الدولة في رسم مستقبلها، وبحق شعبها في أن يكون شريكًا في صناعة هذا المستقبل، لا متلقيًا لنتائج ترتيبات تُفرض عليه من الخارج.

وقال: لقد وقف المهندسون اللبنانيون، ولا يزالون، في مواجهة آثار الاعتداءات المتكررة على وطنهم، فسخّروا خبراتهم لتقييم الأضرار، وتأمين السلامة العامة، وإعادة الحياة إلى المدن والبلدات والمرافق الحيوية. ومن هذا الموقع، فإنهم يرون أن حماية ما يُبنى لا تقل أهمية عن إعادة بنائه، وأن صيانة الوطن تبدأ بصيانة سيادته واستقلال قراره.

ودعا التجمع الاسلامي للمهندسين جميع القوى الوطنية والهيئات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التمسك بالثوابت الوطنية، وتعزيز وحدة الموقف اللبناني، بما يحفظ كرامة الوطن وحقوق أبنائه، ويصون مقدراته للأجيال القادمة.

وأكد: سيبقى المهندسون، كما كانوا دائمًا، شركاء في بناء لبنان، وحراسًا لعمرانه، ومدافعين عن حقه في أن يكون وطنًا سيدًا حرًا مستقلًا، لا يُفرض عليه ما يخالف إرادة شعبه أو ينتقص من حقوقه.