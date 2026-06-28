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    لبنان

    النائب حمادة: السلطة تنازلت عن الجنوب لإسرائيل وهذا الإطار المشؤوم ولد ميتاً

      هاجم النائب إيهاب حمادة بشدة ما وصفه بـ “الإطار المشؤوم” الذي وقعت عليه السلطة اللبنانية، معتبراً أنه يشكل “تنازلاً عن قلب لبنان وهو الجنوب” لصالح المشروع الصهيو-أمريكي.

      وقال حمادة خلال كلمته في أسبوع الشهيد علي محمد هاني امهز (حسن) في حسينية بلدة امهز، بحضور فعاليات سياسية وعلمائية واجتماعية وعوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار “هذه السلطة اللبنانية هي الورقة الوحيدة التي تبقت في لبنان للمشروع الصهيو-أمريكي بوضوح، هذه السلطة تعاونت وتآمرت مع المحتل على جزء رئيس من اللبنانيين”.

      وأكد حمادة أن “الجنوب هو لبنان ولبنان هو الجنوب”، مشدداً على أن “لا تملك السلطة اللبنانية أن تعطي الإسرائيلي ما يطلبه، والإسرائيلي لم يستطع خلال كل هذه المرحلة أن يحقق أهدافه”.

      المصدر: موقع المنار

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