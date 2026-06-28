التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان يدعو النقابات إلى رفع الصوت عالياً ضد المسار التنازلي للسلطة

صدر بيان عن التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان في لبنان، جاء فيه “في ظل المنعطفات التاريخية الخطيرة التي يمر بها وطننا الغالي لبنان، وفي الوقت الذي ما زالت فيه دماء الشهداء وتضحيات المقاومين شاهدة على صمود الجنوب والبقاع والضاحية الأبية، فإن إقدام السلطة اللبنانية على توقيع إتفاق الإطار مع العدوّ الصهيوني والولايات المتحدة، يُعدّ في نظرنا، طعنةً في ظهر لبنان شعباً ومقاومة، ونعتبره بوضوح “اتفاق عار” لا يمثل إرادة الشعب اللبناني ولا يعبر عن كرامة لبنان وسيادته”.

وقال البيان “إننا في التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والمهنية، نعلن للرأي العام ما يلي:

أولاً: نعلن رفضنا القاطع لهذا الاتفاق المذل مع العدو الصهيوني الغاشم، حيث أن أي اتفاق يمس بسيادة لبنان، أو يمنح العدو مكاسب أمنية أو سياسية على حساب دماء شعبنا وثرواته، هو اتفاق باطل فاقد للشرعية الوطنية والشعبية.

ثانياً: إن التوقيع على هذا الاتفاق يعد تنكراً واضحاً لتضحيات آلاف الشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم لحماية كرامة لبنان وحريته، ومحاولة يائسة من العدوّ لفرض شروط الاستسلام على وطن لم ينحنِ يوماً أمام غطرسة الاحتلال.

ثالثاً: نحمّل السّلطة اللبنانية المسؤولية التاريخية والقانونية عن تنازلها عن حقوق لبنان السيادية، ونعتبر أن التاريخ لن يرحم من فرّط بانتصارات شعبه وقدم أوراق اعتماد للقوى الاستعمارية والاحتلال.

رابعاً: نؤكد أن كرامة لبنان وحماية حدوده وثرواته لا تحميها الاتفاقيات الهشة أو الإملاءات الخارجية، بل تحميها معادلة القوة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة، وهي المعادلة التي ستبقى صمام الأمان الوحيد لوطننا.

إننا ندعو كافة النقابات المهنية في لبنان، إلى رفع الصوت عالياً وإعلان موقف حازم وموحد يرفض هذا المسار التنازلي.

إن دورنا كأطباء ونخب لا ينفصل عن معركة كرامة شعبنا، وسنبقى دائماً في خط الدفاع الأول عن هوية لبنان المقاومة والعربية”.

المصدر: العلاقات الاعلامية