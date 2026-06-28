“التيار العربي”: “الاتفاق الاطاري” هو اتفاق إذعان يمنح العدو مكاسب سياسية وأمنية مجانية

دان حزب “التيار العربي” في لبنان بأشد العبارات “ما يُسمى بالاتفاق الإطاري الموقّع بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية أميركية، والذي يشكل، في نظرنا، اتفاق إذعان يمس بالسيادة الوطنية ويمنح العدو مكاسب سياسية وأمنية مجانية، في وقت لا يزال فيه يحتل أراضٍ لبنانية وينتهك الأجواء والسيادة اللبنانية بشكل يومي”.

ولفت البيان الى ان “هذا الاتفاق، إذا ما قورن بالتفاهم الإيراني – الأميركي الأخير وما تضمنه من بنود متصلة بلبنان، يكشف حجم التنازلات التي فُرضت على لبنان من دون ضمانات واضحة بانسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته أو استعادة كامل الحقوق الوطنية. كما أن أي تفاهم دولي أو إقليمي لا يمكن أن يكون بديلاً عن حق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته”، وتابع “قد أشارت تقارير إعلامية إلى جدل واسع بشأن العلاقة بين الاتفاق الإطاري والتفاهمات الأميركية – الإيرانية المتعلقة بالملف اللبناني”.

وقال البيان إن “حزب التيار العربي يعتبر أن أي اتفاق لا يضمن الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا يؤكد حق لبنان الثابت في حماية أرضه وشعبه، هو اتفاق مرفوض شعبياً ووطنياً، ولا يعبر عن إرادة اللبنانيين الذين قدموا التضحيات الجسام دفاعاً عن الوطن”، وحذر من “خطورة الانزلاق نحو مسارات تطبيعية مرفوضة مع العدو الإسرائيلي”، وأكد أن “الكرامة الوطنية والسيادة اللبنانية ليستا مادة للتفاوض أو المقايضة تحت أي ظرف من الظروف”.

المصدر: موقع المنار