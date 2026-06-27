زلزال جديد بقوة 4.9 درجة يضرب السواحل الشمالية لفنزويلا

ضرب زلزال جديد بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر السواحل الشمالية لفنزويلا، وفق ما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وجاءت هذه الهزة بعد أيام قليلة من زلزالين عنيفين أوقعا ما يقرب من 920 قتيلا ودمرا أحياء بأكملها.

وقد شعر سكان العاصمة كراكاس ومدينة ماراكاي بهذه الهزة الجديدة، مما أثار موجة من القلق في صفوف المواطنين الذين ما زالوا مذعورين من الكارثة السابقة. ووفقا لشهود عيان، كانت الهزة قوية بما يكفي لتجدد المخاوف، خاصة بين أولئك الموجودين في المناطق المتضررة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الزلزال يُصنف ضمن الهزات الارتدادية المتوقعة بعد الزلازل الكبرى، مما يزيد من خطر انهيار المباني التي تصدعت بالفعل جراء الزلزالين السابقين. ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن أضرار جديدة أو إصابات ناجمة عن الهزة الأخيرة.

المصدر: روسيا اليوم