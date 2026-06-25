السيد الحوثي يبارك انتصار ايران ويؤكد: لن نقبل باستمرار العدوان والحصار والاحتلال على اليمن





جدد قائد انصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي التأكيد على عدم القبول باستمرار العدوان والحصار والاحتلال على اليمن، مشدداً على أن التحرك سيستمر في إطار الموقف الحق والقضية العادلة والمظلومية القائمة، للخلاص بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم الشعب اليمني بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة واستعادة ثرواته الوطنية.

وأشاد السيد الحوثي في خطاب له اليوم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك، داعياً أبناء الشعب اليمني إلى تراص الصفوف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز روحية النفير العام، والتعاون على البر والتقوى، والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات المجتمعية والتعبئة العامة.

وفي الشأن الإقليمي، أكد السيد الحوثي أن هناك متابعة ورصداً باهتمام لمجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى إليه العدو من تحويلها إلى موطئ قدم بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر.

وحث الأمة الإسلامية والبلدان المطلة على البحر الأحمر على اتخاذ موقف مشترك لمنع العدو من تحقيق ذلك، مؤكداً أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ينتظر المتخاذلين، وإنما سيبادر في أي وقت يقوم فيه العدو بأي تمركز إلى استهدافه بكل الوسائل المتاحة، كما دعا الحكومات إلى إصلاح وضع الصومال والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته في مواجهة استهداف العدو الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، بارك السيد الحوثي للجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصارها على الأعداء أمريكا وإسرائيل، مؤكداً أن هذا الانتصار يمثل انتصاراً مهماً لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة، في جولة مهمة من جولات المواجهة مع الأعداء.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر في محور الجهاد تجاه أي جولة جديدة، مؤكداً أن اليمن لن يتردد في الجهاد في سبيل الله والتصدي لأعداء الأمة في أي تصعيد يقومون به في أي ساحة، وفي المقدمة غزة.

كما أكد السيد الحوثي ثبات الشعب اليمني، انطلاقاً من هويته الإيمانية، على مساره الإيماني التحرري الجهادي والقرآني في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، والتمسك بقضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يتعلق بها من شعب ومقدسات.

المصدر: المسيرة