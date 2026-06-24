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    استشهاد مواطن فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في قصف الاحتلال على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزّة صباح اليوم

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