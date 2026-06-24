الأربعاء   
   24 06 2026   
   9 محرم 1448   
   بيروت 20:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “الريجي”: ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة

      أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان، أن “جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات كبيرة من السجائر الالكترونية المهرّبة، المعسل المهرب والمزور، السجائر والتنباك الوطني المهرب والسيجار المزور، نتيجة عمليات دهم نفذها جهازه في منطقة عين بورضاي في بعلبك وعلي النهري وجلالا في البقاع، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة”.

      وأشارت إلى أن “عناصرها سطرت مخالفات ومحاضر ضبط وأحيلت كلها على القضاء المختص”.

      كما شددت على “مواصلة حملتها في مختلف المناطق اللبنانية، لمكافحة وضبط المخالفات التبغية المهربة والمزورة وتسطير محاضر بحق المخالفين”.

      مواضيع ذات صلة

      نشيد | شكرا إيران الثورة

      نشيد | شكرا إيران الثورة

      الشيخ الجعيد: المقاومة حق مشروع تكفله الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والقوانين الدولية

      الشيخ الجعيد: المقاومة حق مشروع تكفله الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والقوانين الدولية

      موجة حر تاريخية تضرب أوروبا الغربية وتطال أكثر من 350 مليون شخص

      موجة حر تاريخية تضرب أوروبا الغربية وتطال أكثر من 350 مليون شخص