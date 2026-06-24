الأربعاء   
   24 06 2026   
   9 محرم 1448   
   بيروت 17:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو: أصيب جندي إسرائيلي بجروح خلال انفجار وقع في جنوب لبنان ليلا ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث

      مواضيع ذات صلة

      العاملون في المستشفيات الحكومية على الخطوط الأمامية ناشدوا الرئيس بري إيجاد حل عادل يضمن صرف رواتبهم

      العاملون في المستشفيات الحكومية على الخطوط الأمامية ناشدوا الرئيس بري إيجاد حل عادل يضمن صرف رواتبهم

      جيش العدو استهدف سيارة قرب تلة الدبشة

      جيش العدو استهدف سيارة قرب تلة الدبشة

      مراسل المنار: جنود العدو يقطعون طريق عين عرب – الوزاني ويتموضعون في محيط احد المنازل المشرفة عليه

      مراسل المنار: جنود العدو يقطعون طريق عين عرب – الوزاني ويتموضعون في محيط احد المنازل المشرفة عليه