قوات العدو اطلقت النار تجاه مواطنين في النبطية الفوقا وحداثا

افاد مراسل المنار ان العدو الإسرائيلي أطلق النار باتجاه فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وعدد من المواطنين أثناء عملهم على انتشال الشهداء من تحت الأنقاض في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

الى ذلك افاد مراسل المنار ان قوات الاحتلال اطلقت النار باتجاه عدد من الاهالي عند اطراف بلدة حداثا كانو يتوجهون لاتمام عملية دفن في جبانة البلدة بمواكبة الجيش اللبناني، كما رصد تمركز ٣ دبابات ميركافا وجرافة D9 بالقرب من جبانة بلدة حداثا.

كما القت محلقتان معاديتان قنبلتين صوتيتين عند اطراف بلدتي برعشيت وعيتا الجبل.