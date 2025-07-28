لبنان

النائب إيهاب حمادة زار جورج عبد الله في القبيات: منفتحون على نقاش الاستراتيجية الدفاعية

زار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبهاب حمادة على رأس وفد من فاعليات الهرمل، الأسير المحرر من السجون الفرنسية جورج عبد الله في بلدته القبيات،

وعرض حمادة خلال الزيارة،” الأوضاع المحلية والإقليمية ومسار المقاومة منذ انطلاقتها حتى يومنا هذا، وما حققته من انتصارات على العدو الإسرائيلي في كل المعارك التي خاضتها معه”

وأكد ” بأننا منفتحون على النقاش في الاستراتيجية الدفاعية، ونقاط قوة لبنان، بعد تحرير ما احتله العدو، وبعد بدء إعادة البناء، وتمكين الجيش اللبناني من ان يكون قادرا على مواجهة العدو مع الشعب والمقاومة، ضمن هذه الثلاثية، التي حمت وحررت لبنان”.

من جهته، أشاد عبد الله “ببطولات المقاومة، التي افشلت أهداف العدوان الإسىرائيلي على غزة ولبنان واليمن”، مؤكدا أن “دماء الشهداء القادة وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والقادة والشهداء ستزيد من تصاعد خط ونهج المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام