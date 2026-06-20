مخبر: عدم تطبيق الاتفاقات يهدد تدفق الطاقة في المنطقة

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر، أن الولايات المتحدة تدرك بشكل أكبر لغة الاقتصاد وحسابات التكلفة والمنفعة، مشدداً على أن تنفيذ الاتفاقات على أرض الواقع يمثل عاملاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وقال مخبر إن بقاء الاتفاقات حبيسة الأوراق دون تطبيق فعلي سيؤدي إلى تداعيات، محذراً من أن ذلك قد ينعكس على تدفق الطاقة في المنطقة.

وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين لن يقبلوا إلا بالتنفيذ الكامل للالتزامات المتبادلة وضمان استيفاء حقوق الشعب الإيراني، مؤكداً أن طهران تركز على الحصول على نتائج عملية من أي تفاهمات أو اتفاقات.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار مخبر إلى أن بلاده لن تنسى دماء الشهداء، مؤكداً أن دماء كل شهيد، والإمام الشهيد، وأطفال ميناب، لا نغفرها وستبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية.

وتأتي تصريحات مخبر تزامنا مع زيارة الوفد الإيراني المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف الى سويسرا بهدف متابعة تعهدات مذكرة التفاهم مع واشنطن.

ومن جهة أخرى، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان بحرية حرس الثورة ومقر خاتم الأنبياء المركزي، إغلاق مضيق هرمز اليوم، ردا على استمرار جرائم الكيان الإسرائيلي في لبنان وعدم تنفيذ الولايات المتحدة البند الأول من المذكرة وهو وقف إطلاق النار في لبنان.

المصدر: قناة العالم