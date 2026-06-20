سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

صعّد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شنّ سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدفا عدداً كبيراً من البلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب، إضافة إلى غارات طالت البقاع الغربي.

وفي محافظة النبطية، استهدفت غارات جوية بلدات النميرية، جبشيت، الدوير، النبطية الفوقا، كفرجوز، شوكين، النبطية، حبوش، دير الزهراني، الرفيع، عربصاليم، تول، الكفور، سجد، زبدين، المحمودية، الريحان، كفررمان، كفرتبنيت، وبرج قلاويه.

كما أغار الطيران الحربي المعادي على بلدات برج قلاويه، باريش، وقبريخا، فيما استهدف قصف مدفعي معادٍ بلدة قبريخا.

وأفادت المعطيات الميدانية بأن غارة مسيّرة استهدفت سيارة في بلدة دير الزهراني، ما أدى إلى ارتقاء شهيد، كما استهدفت مسيّرة دراجة نارية في بلدة الدوير، وتم نقل شهيد من المكان. وفي بلدة عربصاليم سُجّل ارتقاء ثلاثة شهداء.

وشهدت منطقة الريحان سلسلة غارات بلغ عددها خمس غارات امتدت من المروج إلى الكسارة، فيما استهدفت غارات متتالية بلدات الرفيع، النبطية الفوقا، النبطية المدينة، كفررمان، كفرجوز، شوكين، قبريخا، وبرج قلاويه.

وفي محافظة الجنوب، استهدف قصف مدفعي بلدة مجدل زون، كما تعرضت منطقة بيوت السياد لعمليات تمشيط. ونفذت مسيّرة معادية غارة على بلدة دير قانون رأس العين استهدفت أرضاً مفتوحة من دون تسجيل إصابات، كما استهدفت غارة مماثلة أرضاً مفتوحة في بلدة كوثرية الرز من دون وقوع إصابات. كذلك استهدفت غارة جوية بلدة باريش.

أما في محافظة البقاع، فقد شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين على بلدة لبايا في البقاع الغربي.

وأفادت المعلومات بسقوط إصابات جراء الغارة التي استهدفت بلدة برج قلاويه، كما سُجّلت إصابات في الغارة التي استهدفت بلدة قبريخا.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، أغارت مسيّرة معادية مستهدفة أحد البساتين القريبة من الخط الساحلي في سهل المعلية.

أربعة شهداء من عائلة واحدة جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة باريش

أدى العدوان الإسرائيلي على بلدة باريش، عبر غارة شنّها الطيران الحربي المعادي، إلى وقوع مجزرة أسفرت عن ارتقاء أربعة شهداء من عائلة واحدة.

والشهداء هم: الأب حسن إسماعيل خليل، والأم إسراء علي عبيد، والطفل علي حسن إسماعيل خليل، والطفل محمد حسن إسماعيل خليل.

المصدر: موقع المنار