بعلبك تودّع الشهيدين محمد عبد الساتر وحسن نون في عرسين من أعراس الشهادة

جدّدت مدينة بعلبك وفاءها لنهج المقاومة والشهادة، فشيّعت الشهيدين المجاهدين محمد رضا علي عبد الساتر وحسن حسين نون، اللذين ارتقيا دفاعاً عن لبنان وشعبه، وسط مشاركة شعبية حاشدة من جماهير المقاومة وأهالي المنطقة.

واستُقبل الجثمانان في باحة الشهداء في المدينة بنثر الورود والأرز، حيث أُقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيدين، تخللها تجديد قسم الوفاء لدماء الشهداء والسير على دربهم.

وبعد الصلاة على الجثمانين الطاهرين، انطلق موكب التشييع الحاشد تتقدمه الفعاليات الدينية والاجتماعية والأهلية، فيما صدحت الهتافات المؤكدة التمسك بخيار المقاومة ومواصلة الطريق مهما بلغت التضحيات.

وسار المشيّعون نحو روضة الشهداء، حيث ووري الشهيدان الثرى إلى جانب من سبقهما من الشهداء، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن بالفخر والاعتزاز بتضحيات المقاومين.