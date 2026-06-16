بزشكيان: الشعب الإيراني تعلم من إمامه الشهيد ألا يرضخ للذل.. وتوجيهات القائد صانت المصالح الوطنية في التفاهم مع واشنطن

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني استلهم من إمامه الشهيد ثقافة العزة والكرامة ورفض الخضوع للضغوط، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية دخلت مسار التفاهمات الأخيرة انطلاقاً من ثوابتها الوطنية وحقوق شعبها.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضح بزشكيان أن النقاشات التي سبقت إقرار مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة كانت مكثفة وشاملة، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء مؤسسات الثورة الإسلامية أيدوا النص النهائي للمذكرة بهدف اختبار مدى جدية الولايات المتحدة في احترام حقوق الشعب الإيراني وترجمة التزاماتها عملياً على أرض الواقع.

وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره الكبير للدور الذي أدته توجيهات قائد الثورة الإسلامية في صياغة المذكرة، مؤكداً أن تلك التوجيهات أسهمت بصورة أساسية في إدراج البنود الكفيلة بحماية المصالح الوطنية الإيرانية والحفاظ على ثوابت الجمهورية الإسلامية خلال مسار المفاوضات.

وشدد بزشكيان على أن الشعب الإيراني الذي تربى على نهج العزة والاستقلال ورفض الإملاءات الخارجية لن يقبل بأي تفاهم ينتقص من حقوقه أو يمس بسيادته، مؤكداً أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى احترام متبادل وضمان المصالح الوطنية الإيرانية.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في أعقاب الإعلان عن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والتي فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من المسار الدبلوماسي بعد أشهر من التوترات والمواجهات التي شهدتها المنطقة.

المصدر: قناة العالم