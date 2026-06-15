مجموعة «الأربعة الكبار» وكندا تبدي استعدادها لرفع بعض العقوبات عن طهران

رحبت دول مجموعة «الأربعة الكبار» التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى كندا، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الأحد، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على طهران.

وقالت الدول في بيان مشترك: «يجب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذه الغاية».

وأضافت: «نحن على استعداد لرفع العقوبات ذات الصلة رداً على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي».

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلا أنه لم تُنشر تفاصيله حتى الآن.

وشددت الدول على أنه «من الضروري الآن أن تنجح المفاوضات التفصيلية وأن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بسرعة وبشكل كامل، ونحن على استعداد لدعم هذا الجهد».

كما أكدت الدول الخمس استعدادها للقيام بدورها في استعادة حرية الملاحة «بما في ذلك من خلال مهمة دفاعية ومستقلة تهدف إلى طمأنة حركة الملاحة التجارية وإجراء عمليات لإزالة الألغام».

وجددت الدول تأكيدها «دعمها الكامل لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه».

المصدر: أ.ف.ب.