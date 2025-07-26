دولي

واشنطن تنتقد باريس: جورج عبد الله يهدد سلامة دبلوماسيينا

انتقدت الولايات المتحدة الاميركية السبت إفراج فرنسا عن المناضل جورج عبد الله، واعتبرت أنه “يهدد سلامة الدبلوماسيين الأميركيين في الخارج”.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس عن معارضة بلادها “إطلاق الحكومة الفرنسية سراح الإرهابي المدان جورج إبراهيم عبد الله وترحيله إلى لبنان”.

واعتبرت المتحدثة أن “إطلاق سراح عبد الله يهدد سلامة الدبلوماسيين الأميركيين في الخارج ويمثل ظلماً فادحاً للضحيتين وعائلات القتيلين” وتابعت ان “واشنطن ستواصل دعمها لتحقيق العدالة في هذه القضية”.

وكان المناضل اللبناني جورج عبد الله قد وصل إلى لبنان الجمعة بعد أن قضى أكثر من 40 عاماً في السجون الفرنسية، بتهمة قتل الملحق العسكري الأميركي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت محكمة استئناف فرنسية بالإفراج عن عبد الله، بشرط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم عودته إليها.

المصدر: صحيفة الاخبار