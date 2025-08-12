لبنان

وفد من الأحزاب والقوى القومية زار جورج عبد الله في القبيات: المرحلة تتطلّب تضامنًا وطنيًا والمعركة وجودية



زار وفدٌ من الأحزاب والقوى القومية منزل الأسير المحرّر جورج عبد الله في القبيّات. ضم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان، رئيس حزب” التيار العربي” شاكر برجاوي والقائد العام للحرس القومي العربي أسعد حمود، يرافقهم مسؤولون وقياديون من الأحزاب كافة.

وأكّد رؤساء الأحزاب بحسب بيان أن” التهنئة بخروج البطل جورج عبدالله هي تهنئة للجميع، ولكل من يعتبر نفسه مقاومًا بوجه الاحتلال، وأن مسيرة عبدالله جسّدت صمودًا عالميًا كبيرًا في وجه الظلم، وأكّدت أن أبناء شعبنا لا يقبلون بالخضوع والاستسلام مصيرًا لهم تحت الشمس”.

كما أكّدوا أن” المرحلة اليوم تتطلّب تضامنًا وطنيًا كبيرًا في وجه ما يحصل، اضافةً لضرورة اعطاء المعركة بعدها القومي لا المحلي ولا الطائفي على أساس أنها معركة وجود لا معركة حدود، ودون ذلك سيبقى العدو وادواته في مواقع متقدمة”، داعين “لتحرير الأرض والأسرى دون أي قيد أو شرط”.

هذا وشدّد الأسير المحرّر جورج عبدالله على” الثبات على المقاومة”، مؤكدًا أن “المعيار الوطني الوحيد هو مقاومة العدو، ولا شيء سواه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام