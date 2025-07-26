لبنان

العلاقات الإعلامية في حزب الله عزّت برحيل زياد الرحباني

تقدمت العلاقات الإعلامية في حزب الله بأحرّ التعازي إلى عائلة الفنان الكبير الراحل زياد الرحباني وإلى ‏جميع محبيه في لبنان والعالم العربي، برحيل هذه القامة الفنية الوطنية المقاومة بعد مسيرةٍ حافلةٍ ‏بالعطاءِ والحبِ والإبداع.‏

وقالت العلاقات الاعلامية في بيان لها السبت “لقد جسّد الراحل الكبير، من خلال فنه ومواقفه، نموذجًا للفن الهادف في خدمة الوطن والإنسان”، وتابعت “رسم ‏من على مسرحه الصورة الحقيقية للوطن الذي يحلم به كل إنسان، وطن الوحدة والكرامة والعيش ‏المشترك، فأضحى مصدر إلهامٍ لكل الأحرار في الدفاع عن القضايا العادلة.

واكد البيان “سيبقى زياد الرحباني بإرثه الذي خلّده منارة أملٍ للأجيال القادمة، تنهل من نبع فنه وفكره لتبني وطنًا ‏حرًا مقاوما”.

المصدر: موقع المنار