لبنان

ناصر الدين أعلن عن قُرب إطلاق “استراتيجية لبنان للصحة الرقمية”

أكد وزير الصحة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين أن “الجالية الطبية اللبنانية أثبتت تميزها عالميا”، ودعا إلى “تحويل دعمها للبنان من مساهمات فردية إلى تعاون استراتيجي يخدم الاستراتيجية الصحية الوطنية”.

كلام ناصر الدين جاء السبت خلال تمثيله رئيس الجمهورية جوزاف عون في افتتاح المؤتمر الطبي السنوي للجمعية الطبية اللبنانية الدولية، وأعلن ناصر الدين عن “قرب إطلاق استراتيجية لبنان للصحة الرقمية التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في النظام الصحي اللبناني”.

واكد ناصر الدين على “دور المؤتمر في إعادة الأمل بقدرة لبنان على النهوض من أزماته وعلى ضرورة استعادة العقول اللبنانية إلى أرض الوطن لتكون ركيزة في بناء قطاع صحي متطور ومستدام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام