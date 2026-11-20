ناصر الدين بحث مع نظيره الإماراتي في تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات

استقبل وزير الصحة العامة في لبنان ركان ناصر الدين وفدا إماراتيا برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد الصايغ، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون الصحي بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة وتفعيل مجالات التعاون القائمة.

ورحب ناصر الدين بالوفد الإماراتي، مؤكدا “استعداد لبنان لتبادل الخبرات خصوصا في ضوء التجربة التي راكمها القطاع الصحي اللبناني في التعاطي مع حالات الطوارئ خلال الأزمات المتتالية، ولا سيما أزمات الحروب وجائحة كورونا”. وأبدى اهتماما بـ”الاستفادة من الخبرة الإماراتية في مجالي الرقمنة والحوكمة”.

وتخلل الاجتماع عرض تقني لأبرز الإصلاحات التي نفذتها وزارة الصحة العامة، إضافة إلى عرض احتياجاتها وأولوياتها بعد الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي.

وسلط ناصر الدين الضوء على الجهود المبذولة للنهوض بالمستشفيات الحكومية، والإصلاحات في ملف الدواء لجهة تحديث المعايير المعتمدة لتسجيل الأدوية، والمضي قدما في تفعيل إنشاء المختبر المركزي، فضلا عن دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز ثقافة الوقاية، وتوسيع التغطية الصحية وإدراج عمليات جديدة ضمن برنامج التغطية.

من جهته، أثنى الوفد الإماراتي على الجهود التي يبذلها القطاع الصحي في لبنان، مؤكدا استمرار دعم دولة الإمارات للبنان.

وتم الاتفاق على مواصلة التواصل والتنسيق لتحديد مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارتين، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من الخبرات وفق الإمكانات المتاحة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام