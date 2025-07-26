لبنان

المفتي عبد الله: الصمت الدولي حوّل غزة إلى مسرح للموت جماعي

أكد “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله ان “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو جريمة ضد الانسانية ووصمة عار في جبين المنظمات الحقوقية والضمير العالمي”، محمّلا “المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والتواطؤ”.

واشار المفتي عبد الله في حديث له السبت الى أن “الصمت الدولي، لا سيما من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، ساهم في تحويل غزة إلى مسرح لموت جماعي بطيء عبر التجويع والتعطيش وانهيار الخدمات الصحية”، وقال إن “ما يجري ليس حربًا فقط، بل هو حصار وتجويع وقتل ممنهج لأطفال ونساء وشيوخ، حتى المناطق المصنفة آمنة باتت ساحات للقتل الجماعي”.

ودعا المفتي عبد الله إلى “تحرّك عالمي فوري وفاعل”، وشدد على “ضرورة رفع الصوت في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه”، مؤكداً أن “ما يجري لن يزيد أبناء الأمة إلا إصرارًا على التمسك بالحق ومحاسبة الاحتلال على كل جريمة ارتُكبت منذ عام 1948 وحتى اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام