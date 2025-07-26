الصحف

عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 26-7-2025

العناوين

النهار:

-شبكة مواقف مترابطة أميركية وفرنسية وسعودية تكشف تراجعاً خطيراً للثقة بالسلطات اللبنانية

الاخبار:

-جورج عبد الله حُرّاً… والدولة غائبة خوفاً من الغرب

-توم براك في زيارته الثالثة -2: لبنان في جيب نتنياهو الصغيرة… ومصير اليونيفل غير مضمون

-بلدية القبيات تُضيِّق على المُحتفلين بعودة ابنها!

-لمن يعود الاختصاص في محاكمة بوشيكيان؟

-أميركا ولبنان: الخضوع… بلا مقابل

نداء الوطن:

-عون يتحدث عن “تقدم بطيء” في ملف السلاح و “الحزب” يجدد تمسكه به

-معلومات دبلوماسية: وساطة برّاك فشلت وأيلول أسود يلوح

-تل أبيب ودمشق في ضيافة باريس: من الجنوب السوري تبدأ التحوّلات؟

اللواء:

-عون يكشف عن اتصالات مع الحزب.. واقتراح أميركي بمنطقة أمنية في الجنوب

-75 مليون يورو مساعدة فرنسية في مشروع البنك الدولي.. وقرية جنوبية تدرس مواجهة الاعتداءات

الجمهورية:

-تصلب أميركي حول سحب السلاح

-»أعمدة الخلود« تعود إلى الاحتفالات

الديار:

-لا حرب… ولا سلم: لبنان في حالة المراوحة القاتلة

-الرئيس عون يتمسك بالتوازن… جورج عبدالله في رحاب لبنان

-ما خفي من كلام براك… فضحته “عشاواته”

البناء:

-ترامب ونتنياهو لبدائل عن التفاوض لإعادة الأسرى بعد سنتين من حرب الإبادة

– واشنطن وباريس لدمشق: الأولوية للمصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب والجوار

– جورج عبد الله حراً في بيروت: للالتفاف حول المقاومة التي قدمت قادتها شهداء-

الاسرار

نداء الوطن:

رصد متابعون لحركة السفير الإيراني في لبنان أنه زار رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل استقبال الأخير الموفد الأميركي توم براك، ثم عاد والتقاه بعد زيارة براك لعين التينة.

بعدما نظَّم “حزب الله” استقبال جورج إبراهيم عبدالله في مطار بيروت، سأل خبير أمني: مَن سيتولى حماية عبدالله في لبنان؟ هل سيكون “حزب الله”؟

بعض الأجهزة الأمنية لا تزال تعمل بوثائق الاتصال والإخضاع، رغم قرار الحكومة، ما يطرح تساؤلات بشأن احترام بعض المؤسسات قرارات السلطة التنفيذية.

اللواء:

اتُخذت إجراءات أمنية غير عادية لحماية وصول الأسير المحرَّر عبدالله إلى منزله في القبيات.

لم تُبدِ أطرافٌ التقاها براك حماساً لفكرة الصدام الداخلي، وتركت الأمر في عهدة الدولة.

حسب دبلوماسيين، بات بحكم المؤكد أن ورقة التمديد لليونيفل ستلجأ إليها الإدارة الأميركية للضغط على القرار اللبناني!

البناء:

خفايا

قال دبلوماسي عربي إن كل ما ورد في البيان الثلاثي الفرنسي الأميركي السوري يدلّ على جدول أعمال ومهام حددها الغرب للحكومة السورية سواء تحت عنوان المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب أو ملاحقة مرتكبي الانتهاكات أو حفظ أمن دول الجوار، ولذلك لا يبدو الحديث الصادر من دمشق عن اعتباره دعماً للحكومة السورية المؤقتة تعبيراً عن حقيقة ما حمله البيان، وهو أول موقف غربيّ يقول إن دعم الحكومة السورية مشروط بتحقيقها التزامات وافقت عليها في هذا الاجتماع بعد بيانات سابقة تحدّثت عن منح الفرص للحكومة لترتيب أوراقها، ما يعني أن فترة السماح قد انتهت وأن المراجعة تحت عنوان بيان باريس سوف تقرّر مستوى الدعم الغربي.

كواليس

تساءلت مصادر فلسطينية عن ماهية البديل الذي يتحدّث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستعادة الأسرى والقضاء على المقاومة، وقالت: هل بقي من بديل وحشي وإجراميّ لم يجرّب خلال هاتين السنتين، وقد ثبت أن الطريق الوحيد الذي تمّت عبره استعادة أسرى كان التفاوض وإن كل رفع لمستوى العنف يعني تعريض حياة الأسرى للخطر. ورأت أن هذا الكلام النابع من غرور عنصريّ ليس إلا ضغطاً نفسياً أملأ بالتأثير على المفاوض الفلسطيني وتصويره في نظر الشعب الفلسطيني كسبب إضاعة فرص وقف الحرب، بينما قدّم المفاوض الفلسطيني كل ما يلزم من مرونة لإنجاح جولات التفاوض.

المصدر: صحف