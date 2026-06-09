صحيفة نيويورك تايمز: تحطم مروحية أباتشي أميركية قرب مضيق هرمز والتحقيق جارٍ في أسباب الحادث

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن مروحية هجومية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأميركي تحطمت، يوم الإثنين، قرب مضيق هرمز، في حادثة وُصفت بأنها تطور جديد يضاف إلى سلسلة التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، فيما تمكن فردا الطاقم من النجاة بعد عملية إنقاذ سريعة.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن أسباب الحادث لا تزال غير محسومة حتى الآن، حيث يجري تحقيق واسع لمعرفة ما إذا كانت المروحية قد أُسقطت بنيران إيرانية، أو تعرضت لعطل ميكانيكي مفاجئ، أو واجهت خللاً تقنياً أثناء التحليق فوق المنطقة البحرية الحساسة.

وبحسب التقرير، فإن الحادث وقع في محيط أحد أكثر الممرات البحرية الاستراتيجية أهمية في العالم، وهو مضيق هرمز، الذي يشهد منذ فترة توتراً متصاعداً على خلفية الانتشار العسكري الأميركي والتحركات الإيرانية في المنطقة، ما يزيد من حساسية أي تطور ميداني يحصل فيه.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الأميركي لم يعلن حتى اللحظة نتائج التحقيق الأولية، ولم يحسم طبيعة السبب الذي أدى إلى سقوط المروحية، في وقت تواصل فيه القيادة المركزية الأميركية متابعة تفاصيل الحادث بدقة.

كما لفتت نيويورك تايمز إلى أن القوات الأميركية تعتمد بشكل واسع على مروحيات الأباتشي ضمن عملياتها في المنطقة، خصوصاً في مهام المراقبة والحماية البحرية ومواجهة التهديدات المحتملة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز.

ويأتي هذا الحادث في ظل أجواء إقليمية شديدة التوتر، بعد أسابيع من التصعيد العسكري وتبادل الرسائل النارية بين أطراف متعددة في المنطقة، ما يجعل أي حادث عسكري موضع متابعة دولية دقيقة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز