الإثنين   
   08 06 2026   
   22 ذو الحجة 1447   
   بيروت 17:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    طلاب في طرابلس يطالبون بمراعاة أوضاع الجنوب والضاحية وإعادة النظر في آلية الامتحانات الرسمية

      نفذ عدد من طلاب المرحلة الثانوية وطلاب الشهادات المتوسطة وأساتذة تحركاً أمام المنطقة التربوية في طرابلس، عبّروا خلاله عن تضامنهم الكامل مع أهالي الجنوب والضاحية الجنوبية في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الاعتداءات المتواصلة.

      واستنكر الطلاب العدوان الذي يطال المناطق الجنوبية وما يخلّفه من تداعيات إنسانية واجتماعية وتربوية على العائلات والطلاب، مؤكدين أن ما يتعرض له أبناء الجنوب ينعكس بشكل مباشر على الواقع التعليمي ويزيد من حجم التحديات التي يواجهونها خلال العام الدراسي.

      وشدد المشاركون على وقوفهم إلى جانب زملائهم الذين حالت الظروف الأمنية دون متابعتهم الدراسة بشكل طبيعي، داعين إلى مراعاة الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها الأحداث الراهنة.

      كما طالب الطلاب وزارة التربية بإعادة النظر في آلية إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، واعتماد مقاربة تراعي مبدأ العدالة التربوية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المناطق اللبنانية.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      خاص | لبنان في فخ التفاوض.. عندما يُنقل الفشل العسكري إلى ساحة السياسة

      خاص | لبنان في فخ التفاوض.. عندما يُنقل الفشل العسكري إلى ساحة السياسة

      تحليق مكثف للطائرات المسيّرة المسلحة من صور باتجاه بيروت وعلى امتداد الساحل اللبناني

      تحليق مكثف للطائرات المسيّرة المسلحة من صور باتجاه بيروت وعلى امتداد الساحل اللبناني

      تقرير مصور | عملية “نصر” ترسم معادلات جديدة وتحذير لواشنطن وحلفائها

      تقرير مصور | عملية “نصر” ترسم معادلات جديدة وتحذير لواشنطن وحلفائها