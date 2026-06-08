طلاب في طرابلس يطالبون بمراعاة أوضاع الجنوب والضاحية وإعادة النظر في آلية الامتحانات الرسمية

نفذ عدد من طلاب المرحلة الثانوية وطلاب الشهادات المتوسطة وأساتذة تحركاً أمام المنطقة التربوية في طرابلس، عبّروا خلاله عن تضامنهم الكامل مع أهالي الجنوب والضاحية الجنوبية في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الاعتداءات المتواصلة.

واستنكر الطلاب العدوان الذي يطال المناطق الجنوبية وما يخلّفه من تداعيات إنسانية واجتماعية وتربوية على العائلات والطلاب، مؤكدين أن ما يتعرض له أبناء الجنوب ينعكس بشكل مباشر على الواقع التعليمي ويزيد من حجم التحديات التي يواجهونها خلال العام الدراسي.

وشدد المشاركون على وقوفهم إلى جانب زملائهم الذين حالت الظروف الأمنية دون متابعتهم الدراسة بشكل طبيعي، داعين إلى مراعاة الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها الأحداث الراهنة.

كما طالب الطلاب وزارة التربية بإعادة النظر في آلية إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، واعتماد مقاربة تراعي مبدأ العدالة التربوية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المناطق اللبنانية.

المصدر: موقع المنار