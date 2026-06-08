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    المقاومة الإسلاميّة: استهداف تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة

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