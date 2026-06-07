رويترز: واشنطن تنوي استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لدعم حلفائها الخليجيين

كشفت مصادر مطلعة عن أن الولايات المتحدة تعد خطة لمنح حلفائها الخليجيين إمكانية الوصول إلى أصول إيرانية مجمدة، لتعويض الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإيرانية خلال الحرب.

وأفادت المصادر لوكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة ستنظر في استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتغطية احتياجات الحلفاء في المستقبل، بما في ذلك دعم إعادة الإعمار ومعالجة الأضرار التي ستلحقها إيران لاحقا. كما ستدرس واشنطن إمكانية استخدام هذه الأصول “لتغطية الضرر الذي تم إحداثه بالفعل” خلال الحرب.

وكلف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فريقه بتقييم الوضع الفعلي والمالي للدول الخليجية المتضررة، وحصر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإيرانية، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية مثل منشآت الطاقة والمطارات، ولم تحدد المصادر طبيعة الأصول الإيرانية التي سيتم استخدامها أو قيمتها بدقة.

وقد اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط / فبراير الماضي، حيث تعرضت مدن إيرانية كبرى للقصف، مما دفع الحرس الثوري الإيراني إلى شن هجمات انتقامية واسعة شملت قصف أهداف عسكرية أمريكية في عدة دول عربية.

وأسفرت هذه الهجمات عن دمار كبير في البنية التحتية العسكرية والمدنية في دول مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن، وتقدر قيمته بمليارات الدولارات.

في موازاة ذلك، تشترط طهران الإفراج عن أصولها المجمدة كشرط أساسي للتفاوض والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وصرح محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، بأن هناك ما بين 24 إلى 123 مليار دولار من الأصول الإيرانية مجمدة في الخارج، مؤكدا أن الإفراج عن هذه الأموال هو “اختبار” لجدية الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق.

المصدر: وكالة رويترز