المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 17:00 السبت لطائرة مسيّرة مسلّحة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء منطقة الزهراني بصاروخ أرض جو