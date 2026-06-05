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    لبنان

    “عصائب اهل الحق” أطلقت حملة لمساندة الشعب اللبناني وسلمت سيارات إسعاف للدفاع المدني – الهيئة الصحية

      أعلنت “عصائب اهل الحق” – العراق، في بيان، تحت عنوان “الدرع والسند”، انها  “قامت بإطلاق  حملة لمساندة الشعب اللبناني الشقيق في ظل ظروف الحرب الصهيونية على لبنان. ودعما لصمود اللبنانيين أطلق أمين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي  سلسلة أنشطة تعنى بمواكبة هذا الصمود الجبار في أكثر من صعيد . بدءا من القطاع الصحي( آليات ومعدات طبية وادوية) واولى بوادر هذه الهبة عشر سيارات من الإسعاف مجهزة بتجهيزات حديثة تواكب التكنولوجيا والتطور الطبي .

      وتجدر الإشارة أن العدو الصهيوني يقوم باستهداف المسعفين وسياراتهم لمنعهم من استكمال عملهم الإنساني.

      وقد سلم ممثل عصائب اهل الحق الحاج “ابو باقر” سيارات الإسعاف للدفاع المدني ليتم وضعهم في خطة سير العمل ضمن عمليات الإنقاذ التي يقوم بها شباب الهيئة الصحية في جنوب لبنان .

      وأكد “ابو باقر” أن هذه المبادرة هي واحدة من سلسلة الهبات التي ستصل تباعاً إلى لبنان انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية تجاه المقاومة وبيئتها وأثرها الاستراتيجي على المستوى الأمني والعسكري”. وقال :” أن الشيخ الخزعلي أبدى اهتمامه الكبير بمساندة لبنان وشعبه ومقاومته  لما له من حيثية خاصة  وشعور بالمسؤولية الإنسانية. وستستكمل باذن الله في إعادة إعمار بعض المنشآت بعد النصر المؤزر”.

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