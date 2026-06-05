طهران: خسارة ألمانيا مقعدها في مجلس الأمن عقاب لدعمها “إسرائيل”

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن “فشل ألمانيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عقود يُعَد بمنزلة توبيخ شديد اللهجة من المجتمع الدولي”.

وتابع “هذا الفشل يعكس استياء عالميا متزايدا إزاء موقف الحكومة الألمانية غير المسؤول والمنافق والمتواطئ تجاه الإبادة الجماعية في غزة والعدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران”.

وقال إن “ألمانيا -أحد أكبر موردي الأسلحة الفتاكة لإسرائيل- لطالما بررت الإبادة الجماعية للفلسطينيين”، مشيراً إلى أنه “عندما شن النظام الإسرائيلي عدوانه على إيران رفضت برلين إدانته، بل وصفته بوقاحة بأنه عمل قذر تقوم به “إسرائيل” نيابة عنا جميعا”.

كما لفت إلى أن “العالم يتغير، ولم تعد الدول تقيّم الحكومات بناء على خطابها الرنان بشأن القانون الدولي، بل بناء على سلوكها الفعلي”، موضحاً أن “من يختار تجاهل هذا التحول سيدفع ثمنا دبلوماسيا باهظا لا محالة”.

المصدر: مواقع