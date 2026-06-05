إندونيسيا | الروبية الإندونيسية تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار وسط مخاوف اقتصادية وتشريعية

سجّلت الروبية الإندونيسية تراجعًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي، بعدما تجاوز سعر الصرف مستوى 18 ألف روبية للدولار لأول مرة، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب مخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية في البلاد.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد بالتزامن مع إقرار البرلمان الإندونيسي مشروع قانون يوسّع صلاحيات الرقابة على البنك المركزي، ما أثار قلقًا في الأوساط الاقتصادية بشأن تأثير ذلك على استقلالية بنك إندونيسيا وقدرته على ضبط السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي قد اتخذ في الأسابيع الأخيرة سلسلة إجراءات لدعم العملة، من بينها رفع أسعار الفائدة، في محاولة لاحتواء التراجع المتسارع للروبية، التي تُعد من أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام.

وشهدت الأسواق المالية في إندونيسيا تراجعًا ملحوظًا بالتوازي مع هبوط العملة، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع الطلب على الدولار وتراجع الفائض التجاري وارتفاع فاتورة واردات الطاقة، خاصة في ظل كون البلاد مستوردًا صافيًا للنفط.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الضغوط على الروبية، إلى جانب تراجع الثقة في استقلالية المؤسسات النقدية، قد يؤدي إلى مزيد من التضخم واضطرابات في الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة، في حال لم تتمكن السلطات من احتواء الأزمة.

المصدر: وكالة يونيوز