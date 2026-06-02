نيويورك تايمز: أفضل فرصة لنزع سلاح حزب الله فشلت

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الاثنين، بأن الجهود المبذولة في لبنان لنزع سلاح حزب الله قد انهارت فعلياً. وفي مقالة، اعتبر كل من عبدي لطيف ضاهر وآرون بوكسرمان، أن أفضل فرصة للبنان لنزع سلاح حزب الله قد فشلت.

افتتح الكاتبان المقالة بأن السلطة اللبنانية بدت في مطلع هذا العام أقرب من أي وقت مضى منذ سنوات إلى ما سمته ب “معالجة ترسانة حزب الله”. “لكن هذه الجهود، التي كانت مترددة وتدريجية منذ البداية، قد توقفت الآن”.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله عاد إلى المواجهة المباشرة في آذار الماضي ” ليبرز كطرف مقاتل رئيسي… بعد أكثر من عام من التزام الصمت إلى حد كبير، على الرغم من الضربات الإسرائيلية من الجانب الإسرائيلي”.

الكاتبان، ضاهر المقيم في بيروت وبوكسرمان المقيم في القدس، ذكرا أن “الحكومة اللبنانية تراجعت عن فكرة الاستيلاء بالقوة على ترسانته، رغم الضغوط الغربية للقيام بذلك”.

وفي حديث مع نيويورك تايمز، اعتبر هايكو ويمين، من مجموعة الأزمات الدولية، أن النظام السياسي اللبناني يمنع مثل هذه الجهود، وقال “أي عملية قسرية أو تصادمية من جانب الجيش ستكون معقدة لأنها ستتطلب قراراً غير توافقي، وهو ما يتعارض تماماً مع طبيعة السياسة اللبنانية”.

نافذة للفرصة فُتحت… ثم أُهدرت

أشارت الصحيفة إلى أن اتفاق الهدنة لعام 2024 نص على أن “يُسلّم حزب الله أسلحته تدريجياً، لا سيما جنوب نهر الليطاني، مقابل إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان”.

وأضافت أن الفكرة “بدت وكأنها تكتسب زخماً بعد تولي الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين مهامهما في لبنان مطلع عام 2025″، في إشارة إلى الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام. وفي هذا السياق استشهدت نيويورك تايمز بقرارات الحكومة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول بشأن ما يُسمى بحصرية السلاح.

وأضافت أن الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله استمرت، حيث أفاد مسؤولون عسكريون في أكتوبر/تشرين الأول بإزالة “نحو 10 آلاف صاروخ ونحو 400 قذيفة صاروخية” من المناطق الجنوبية.

وبحسب الصحيفة، فإن “كل هذا التقدم توقف في 28 فبراير/شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران”، تابعت الصحيفة، التي أشارت إلى أن حزب الله وفي غضون أيام، رد بإطلاق النار على إسرائيل، “مُظهراً أنه لا يزال يمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات. وبدا مقاتلوه أكثر رشاقة، حيث هاجموا القوات الإسرائيلية بطائرات مسيرة متفجرة جديدة يصعب اعتراضها”.

ووصفت الصحيفة عودة الحزب ب “المأزق” الذي وضع الحكومة اللبنانية “في موقف محرج”. كما استشهدت بقرار الحكومة اللبنانية منع نشاطات الحزب العسكرية في الثاني من آذار الماضي واعتبرته من دون أي مفعول.

