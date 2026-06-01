المقاومة الإسلامية (31): استهدف مجاهدونا أمس الأحد ثكنتي شوميرا ويفتاح، وموقعي حدب يارون والصدح، ومربض المدفعيّة قرب تقاطع غوما جنوب كريات شمونة‏ بصلياتٍ من الصّواريخ النّوعيّة