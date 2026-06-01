رداً على التصعيد في لبنان.. تحذيرات إيرانية للمستوطنين شمالي فلسطين وعراقجي يحمل واشنطن المسؤولية

حذّر مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، في بيان، سكان المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي المحتلة من ضرورة مغادرتها فوراً.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، في بيانه الصادر اليوم الاثنين، أن “نتنياهو يواصل أعماله الشريرة في المنطقة، مهدداً بتدمير الضاحية الجنوبية وبيروت، ومعلناً إنذاراً بإخلاء سكانها”.

وأضاف البيان: “انطلاقاً من انتهاكات الكيان الصهيوني المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي حال تنفيذ هذا التهديد، فإننا نحذر سكان المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي المحتلة بأنه إذا كانوا لا يرغبون في التعرض للأذى، فعليهم مغادرة المنطقة فوراً”.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، مضيفاً أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتحملان مسؤولية عواقب أي خرق لهذا الاتفاق.

وفي تدوينة نشرها اليوم الاثنين عبر منصة إكس، رداً على خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، كتب عراقجي: “إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعتبر، دون أي غموض، وقفاً لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها لبنان”.

وتابع: “أي خرق لهذا الاتفاق على أي جبهة يُعتبر خرقاً له على جميع الجبهات. إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتحملان مسؤولية عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار هذا”.

كما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في لبنان.

وناقش عراقجي مع نظيره القطري آخر الأوضاع والتطورات في لبنان في ظل الهجمات العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تداعيات هذه الاعتداءات.

وفي إطار الاتصالات الدبلوماسية، تباحث وزيرا خارجية إيران وتركيا، في اتصال هاتفي، حول آخر التطورات الإقليمية الراهنة.

وجرى خلال المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة نتيجة الهجمات العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان.

المصدر: وكالة ارنا