الرئيس عون: الحرب لا تصل إلى نتيجة… ومواقف تُقرأ كتنازل سياسي

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني ان التفاوض اسلم من الحرب، رغم انه لن يحل المشكلة بلحظات، بل هو مسار يحتاج الى الوقت، وليس هناك خيار آخر بحسب عون.

وقال عون، للأسف البعض يعتبر ان التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، كما هو ليس تنازلا بل حل لايقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. واضاف انه لن يتراجع عن خيار التفاوض، معتبرا ان المفاوضات قد تتعرقل او تتأخر عن بلوغ الهدف لكنها تسير. وكل الأمور يتم حلّها بالتفاوض مهما طالت. والحرب لن تصل بنتيجة لكافة أطرافها. واشار الى ان الجيش لم يعلن ان منطقة الجنوب اصبحت منزوعة وخالية من السلاح، ووفقاً للمفهوم العسكري لقد اصبح هناك سيطرة عملانية على المنطقة من قبل الجيش. فإخلاء الجنوب من السلاح يحتاج الى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الارض الغنية بالجبال والوديان، والجيش قام بواجباته في هذا المجال. ولفت عون الى ان الصواريخ التي اطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني، واوضح أن الاسرائيلي من جهته لم يساعد على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، والذي بموجبه كان على اسرائيل اخلاء النقاط الخمس التي احتلتها، الا انها استمرت بعملياتها العسكرية وقصف القرى تحت حجة الدفاع عن النفس.

وخلال استقبالاته، اكد عون للأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دانتون أن القطاع الخاص اللبناني شكّل على الدوام العمود الفقري للاقتصاد الوطني، معتبرا أن الدولة اللبنانية تعمل على استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاحات الضرورية.

والتقى عون النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي ابلغه دعم القوات لخيار المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، كما استقبل ايضاً النائب اديب عبد المسيح.

